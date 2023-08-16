***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2023 15:49
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186003
BIST
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16:347.687
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,04
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
16:3427,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0128
|Açılış
|: 27,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
16:3429,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0649
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
16:341.655,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.655,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler16:34
|KMPUR
|83,05
|777.687.636
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|144.936.802
|% 10,00
|
|COSMO
|146,30
|29.460.137
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.491.506
|% 10,00
|
|KLSER
|79,30
|3.213.508.849
|% 9,99
|
|SDTTR
|324,00
|330.139.061
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|40.347.308
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|21.751.990
|% -9,98
|
|GESAN
|93,00
|4.106.397.685
|% -9,97
|
|FORTE
|105,10
|102.492.389
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,50
|6.659.551.482
|% 4,46
|
|ASTOR
|132,30
|5.530.810.459
|% -5,09
|
|THYAO
|256,40
|5.280.040.763
|% -1,27
|
|PETKM
|19,73
|4.591.181.702
|% 1,65
|
|KRDMD
|26,34
|4.274.480.814
|% 3,86
|
|ZOREN
|5,25
|2.370.042.370
|% 5,42
|
|ADESE
|2,03
|803.345.260
|% -8,56
|
|SKBNK
|4,05
|1.072.049.194
|% 2,27
|
|YKBNK
|16,38
|4.011.012.698
|% -0,67
|
|ODAS
|12,84
|3.036.717.401
|% 5,68
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0579
|27,0695
|% 0,05
|
|Euro
|29,5602
|29,5716
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3458
|34,5180
|% 0,31
|
|Frank
|30,6500
|30,8346
|% -0,00
|
|Riyal
|7,1940
|7,2300
|% 0,11
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|3,85
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|2,79
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-12,00
|
|Tam
|11.095
|11.165
|-19,00
|
|Yarım
|5.565
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,67
|0,09
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,20
|