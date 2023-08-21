***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2023 10:13
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187509
BIST
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14:047.665
En Düşük
|Değişim
|: 2,01%
|| 151,33
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.674
14:0427,1606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0917
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0429,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1916
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6653
En Düşük
29,1877
14:041.649,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.649,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler14:04
|MTRKS
|55,00
|28.962.702
|% 10,00
|
|EKSUN
|96,80
|904.326.059
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|661.438.713
|% 10,00
|
|GEDZA
|44,22
|35.851.693
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.147.064
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|2.843.067
|% -7,05
|
|ZPLIB
|75,42
|134.747.869
|% -4,53
|
|MMCAS
|10,50
|790.000
|% -4,46
|
|EUKYO
|13,45
|10.781.076
|% -4,27
|
|EREGL
|43,68
|6.140.550.350
|% 4,25
|
|THYAO
|254,40
|6.115.527.034
|% 1,19
|
|TUPRS
|134,30
|5.208.034.181
|% 5,75
|
|TTKOM
|23,08
|3.701.679.436
|% 6,36
|
|AKBNK
|27,58
|3.214.809.368
|% -3,77
|
|SKBNK
|3,97
|686.229.009
|% -1,24
|
|YKBNK
|15,41
|2.666.985.211
|% -3,08
|
|TTKOM
|23,08
|3.701.679.436
|% 6,36
|
|ZOREN
|5,03
|769.657.561
|% 4,79
|
|EREGL
|43,68
|6.140.550.350
|% 4,25
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,49
|
|Cumhuriyet
|11.360
|11.532
|36,00
|
|Tam
|11.121
|11.201
|73,00
|
|Yarım
|5.578
|5.626
|37,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,18
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,65
|
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14:04
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