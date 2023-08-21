***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2023 11:24
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187529
BIST
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14:047.665
En Düşük
|Değişim
|: 2,01%
|| 151,33
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.674
14:0427,1638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0949
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0429,6690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1953
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6690
En Düşük
29,1877
14:041.649,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.649,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler14:04
|EKSUN
|96,80
|904.355.390
|% 10,00
|
|RTALB
|14,85
|48.057.731
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|661.627.839
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.165.614
|% 10,00
|
|GEDZA
|44,22
|35.851.693
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|2.843.067
|% -7,05
|
|ZPLIB
|75,42
|134.747.869
|% -4,53
|
|MMCAS
|10,50
|790.000
|% -4,46
|
|EUKYO
|13,45
|10.888.998
|% -4,27
|
|EREGL
|43,66
|6.175.734.597
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|6.125.057.805
|% 1,23
|
|TUPRS
|134,40
|5.226.720.260
|% 5,83
|
|TTKOM
|23,12
|3.708.801.210
|% 6,54
|
|AKBNK
|27,58
|3.220.045.730
|% -3,77
|
|SKBNK
|3,98
|686.648.366
|% -1,00
|
|YKBNK
|15,40
|2.670.496.985
|% -3,14
|
|TTKOM
|23,12
|3.708.801.210
|% 6,54
|
|ZOREN
|5,04
|782.653.376
|% 5,00
|
|EREGL
|43,66
|6.175.734.597
|% 4,20
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1582
|27,1638
|% 0,35
|
|Euro
|29,6460
|29,6690
|% 0,66
|
|Sterlin
|34,5055
|34,6785
|% 0,40
|
|Frank
|30,7275
|30,9126
|% 0,52
|
|Riyal
|7,2223
|7,2585
|% 0,34
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,05
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,93
|
|Cumhuriyet
|11.360
|11.532
|36,00
|
|Tam
|11.123
|11.202
|74,00
|
|Yarım
|5.578
|5.627
|38,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.813
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,18
|
|B. Petrol
|85,46
|85,46
|0,64
|
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