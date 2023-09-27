***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2023 10:00
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197544
BIST
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10:358.243
En Düşük
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,62
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.214
En Yüksek
8.299
10:3527,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0582
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,6466
En Düşük
27,1886
10:3528,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0821
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,5824
En Düşük
28,5942
10:351.665,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.665,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler10:35
|YEOTK
|286,00
|787.680.351
|% 10,00
|
|REEDR
|14,96
|7.305.806
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|15.697.135
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|116.702.205
|% 10,00
|
|ADGYO
|40,08
|67.299.771
|% 9,99
|
|MIATK
|640,50
|11.094.101
|% -9,99
|
|TUCLK
|72,30
|15.834.423
|% -9,96
|
|KLKIM
|32,00
|31.830.393
|% -8,57
|
|SNKRN
|27,30
|280.289
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|TUPRS
|163,30
|2.420.216.675
|% -3,77
|
|THYAO
|231,40
|1.756.348.795
|% 1,71
|
|SASA
|49,38
|1.408.251.334
|% -2,12
|
|KONTR
|336,20
|1.018.694.231
|% 4,90
|
|GESAN
|109,20
|941.730.599
|% 5,92
|
|ZOREN
|5,30
|540.958.766
|% -2,03
|
|KATMR
|2,46
|197.542.237
|% 6,96
|
|SKBNK
|6,46
|454.571.210
|% -0,62
|
|EKGYO
|8,16
|528.914.951
|% 1,75
|
|ADESE
|2,38
|116.426.948
|% -2,46
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2977
|27,3018
|% 0,21
|
|Euro
|28,8765
|28,8847
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,0730
|33,2389
|% 0,27
|
|Frank
|29,7020
|29,8809
|% 0,34
|
|Riyal
|7,2603
|7,2967
|% 0,36
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-3,37
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.666
|2,35
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.048
|11.141
|-17,00
|
|Yarım
|5.541
|5.594
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.797
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,02
|20,05
|0,04
|
|B. Petrol
|92,83
|92,83
|0,40
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 65 kaybederek (% -0.01 ) 7, 198
-
10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, BRKVY, HATSN, GEREL, MEPET, ADGYO, ALCAR, QNBFB, REEDR, TARKM
-
10:50
YAPRK, MEPET, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:50
BRISA, ULKER, UNLU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:50
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 127 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 89 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem