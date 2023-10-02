***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2023 10:07
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198464
BIST
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13:338.453
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 117,74
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:3327,4653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0829
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:3328,9935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0150
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,9330
13:331.619,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,80
|Açılış
|: 1.619,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:31
|FENER
|112,20
|747.499.395
|% 10,00
|
|ZOREN
|6,27
|2.846.063.603
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.936.472
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.413,20
|154.421.908
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|55.050.662
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|5.155.539
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|THYAO
|249,70
|7.454.257.154
|% 2,97
|
|SISE
|55,65
|3.397.292.973
|% 1,83
|
|ZOREN
|6,27
|2.846.063.603
|% 10,00
|
|EREGL
|44,96
|2.562.305.722
|% 0,99
|
|KRDMD
|30,32
|2.386.615.976
|% 2,64
|
|ZOREN
|6,27
|2.846.063.603
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,20
|1.736.160.921
|% 1,49
|
|YKBNK
|18,53
|2.274.425.485
|% 0,38
|
|SKBNK
|6,58
|598.551.715
|% 3,95
|
|ADESE
|2,46
|219.123.452
|% 4,24
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4582
|27,4653
|% 0,30
|
|Euro
|28,9794
|28,9935
|% -0,05
|
|Sterlin
|33,2934
|33,4604
|% -0,01
|
|Frank
|29,9358
|30,1162
|% 0,47
|
|Riyal
|7,2998
|7,3364
|% 0,28
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-14,52
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.621
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|11.065
|11.232
|-58,00
|
|Tam
|10.830
|10.933
|-155,00
|
|Yarım
|5.432
|5.489
|-78,00
|
|Çeyrek
|2.708
|2.745
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|19,11
|19,14
|-0,41
|
|B. Petrol
|93,08
|93,08
|0,88
|