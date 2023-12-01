***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2023 10:23
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221435
BIST
'
12:348.030
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 81,10
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:3428,9615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0883
|Açılış
|: 28,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
12:3431,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1099
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
12:341.907,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.907,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,23
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:34
|BURVA
|86,35
|26.830.947
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|132.892.951
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|201.318.330
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.523.617
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|188.707.886
|% -9,95
|
|HURGZ
|4,79
|119.430.150
|% -7,71
|
|DAPGM
|34,96
|394.512.263
|% -7,51
|
|POLTK
|15.490,00
|148.400.263
|% -7,41
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|THYAO
|256,75
|4.858.930.413
|% 2,29
|
|BINHO
|279,00
|2.533.791.287
|% -5,18
|
|YKBNK
|19,89
|2.119.506.347
|% 3,59
|
|SASA
|52,45
|1.973.659.013
|% 5,15
|
|ISCTR
|22,06
|1.919.623.270
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,89
|2.119.506.347
|% 3,59
|
|ISCTR
|22,06
|1.919.623.270
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,41
|423.278.100
|% 0,54
|
|AKBNK
|34,80
|1.683.976.459
|% 3,45
|
|HEKTS
|22,92
|1.085.772.349
|% 2,78
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9586
|28,9615
|% 0,31
|
|Euro
|31,5822
|31,6019
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,5826
|36,7661
|% 0,67
|
|Frank
|33,0179
|33,2168
|% 0,56
|
|Riyal
|7,7019
|7,7406
|% 0,37
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,36
|25,39
|% 0,66
|
|Platin
|937,39
|939,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,60
|1.024,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,43
|80,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,08
|2.048,36
|% 0,66
|