***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2023 10:44
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226853
BIST
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12:357.657
En Düşük
|Değişim
|: -1,72%
|| -133,92
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.653
En Yüksek
7.786
12:3529,0925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0357
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0938
En Düşük
28,9845
12:3531,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1045
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
12:351.895,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.895,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.897,27
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
|
|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|21.698.790
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|217.401.010
|% 9,90
|
|ULUUN
|28,40
|154.269.094
|% 8,81
|
|FORMT
|2,70
|109.949.076
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|89.055.810
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
|
|SRVGY
|372,25
|73.862.500
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|8.065.452
|% -9,98
|
|EREGL
|42,10
|3.064.883.560
|% 0,72
|
|THYAO
|243,70
|2.574.496.216
|% -0,81
|
|ISCTR
|23,82
|1.935.197.698
|% -3,41
|
|YKBNK
|20,48
|1.588.083.319
|% -3,85
|
|AKBNK
|38,32
|1.401.363.580
|% -2,74
|
|BEGYO
|3,05
|916.614.863
|% -4,98
|
|ISCTR
|23,82
|1.935.197.698
|% -3,41
|
|YKBNK
|20,48
|1.588.083.319
|% -3,85
|
|EKGYO
|7,15
|532.082.409
|% -2,19
|
|EREGL
|42,10
|3.064.883.560
|% 0,72
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0852
|29,0925
|% 0,12
|
|Euro
|31,8490
|31,8602
|% 0,33
|
|Sterlin
|36,8019
|36,9865
|% 0,45
|
|Frank
|33,4344
|33,6358
|% 0,22
|
|Riyal
|7,7297
|7,7685
|% 0,09
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,93
|23,95
|% 0,66
|
|Platin
|944,95
|948,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.184,69
|1.189,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,77
|77,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,81
|2.027,16
|% 0,66
|