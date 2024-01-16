***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2024 11:37
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240799
BIST
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14:128.032
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -12,37
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
14:1230,1036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0404
|Açılış
|: 30,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
14:1232,7982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1696
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
14:121.974,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -13,64
|Açılış
|: 1.974,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.971,43
BIST En Aktif Hisseler14:10
|KBORU
|77,55
|828.859.712
|% 10,00
|
|DARDL
|6,06
|65.597.208
|% 9,98
|
|MEGMT
|36,20
|217.232.317
|% 9,96
|
|DIRIT
|12,75
|1.248.208
|% 9,91
|
|YAYLA
|7,90
|14.244.484
|% 9,87
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|198.361
|% -9,99
|
|SNPAM
|105,70
|7.002.763
|% -6,46
|
|EKOS
|55,30
|1.123.556.147
|% -6,11
|
|DERIM
|15,99
|5.511.773
|% -5,72
|
|THYAO
|249,90
|3.275.587.371
|% -1,32
|
|ISCTR
|25,38
|2.686.909.899
|% 0,71
|
|AKBNK
|41,86
|2.400.753.163
|% -3,06
|
|EREGL
|44,48
|2.183.485.129
|% 0,95
|
|TCELL
|64,35
|1.957.099.954
|% 3,21
|
|ODAS
|8,50
|1.030.549.483
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,39
|980.396.874
|% 1,45
|
|SKBNK
|5,19
|568.282.710
|% 7,01
|
|ISCTR
|25,38
|2.686.909.899
|% 0,71
|
|KATMR
|2,19
|233.701.154
|% 0,00
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1052
|% 0,14
|
|Euro
|32,7871
|32,7972
|% -0,52
|
|Sterlin
|37,8976
|38,0877
|% -0,65
|
|Frank
|34,8242
|35,0340
|% -0,42
|
|Riyal
|8,0023
|8,0425
|% 0,14
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,05
|% 0,66
|
|Platin
|907,87
|909,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,32
|965,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,88
|78,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,58
|2.039,84
|% 0,66
|