***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.04.2024 10:03
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266868
BIST
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11:398.970
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 24,58
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3931,8872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0671
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3934,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1171
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:392.351,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,19
|Açılış
|: 2.351,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler11:37
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|31.731.903
|% 9,91
|
|SEKUR
|14,63
|19.410.277
|% 9,18
|
|AKENR
|18,43
|795.660.944
|% 9,12
|
|KARYE
|40,28
|90.821.663
|% 8,86
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|EUYO
|18,20
|6.248.538
|% -5,80
|
|ERSU
|46,44
|28.129.774
|% -5,76
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|THYAO
|288,50
|8.280.883.500
|% -3,83
|
|ODINE
|81,75
|2.692.811.320
|% 5,28
|
|ISCTR
|11,66
|1.921.663.156
|% 0,17
|
|EREGL
|39,12
|1.102.754.648
|% 2,19
|
|TUPRS
|165,50
|1.057.077.189
|% 1,66
|
|ISCTR
|11,66
|1.921.663.156
|% 0,17
|
|ZOREN
|5,40
|409.196.836
|% 0,00
|
|AKENR
|18,43
|795.660.944
|% 9,12
|
|AKFGY
|2,19
|85.625.405
|% 6,31
|
|ODINE
|81,75
|2.692.811.320
|% 5,28
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8845
|31,8890
|% -0,20
|
|Euro
|34,7101
|34,7229
|% 0,35
|
|Sterlin
|40,1298
|40,3309
|% -0,47
|
|Frank
|34,9590
|35,1342
|% -0,95
|
|Riyal
|8,4499
|8,4923
|% -0,54
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,05
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|939,13
|940,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,80
|1.018,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,16
|89,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,59
|2.292,94
|% 0,66
|