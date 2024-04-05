***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2024 10:00
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267975
BIST
'
12:049.375
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 245,62
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
12:0432,0013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1055
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
12:0434,7198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0627
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
12:042.354,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,49
|Açılış
|: 2.354,71
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler12:02
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.786.471
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|91.773.159
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|90.149.347
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|22.618.225
|% 9,93
|
|BSOKE
|24,02
|151.068.649
|% -7,83
|
|BRKVY
|178,00
|7.368.235
|% -6,86
|
|AKENR
|15,26
|760.336.538
|% -6,67
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|MEDTR
|28,34
|52.254.994
|% -5,66
|
|THYAO
|298,25
|5.280.098.353
|% 2,84
|
|ISCTR
|12,63
|3.662.383.988
|% 1,04
|
|YKBNK
|30,30
|2.997.918.589
|% 5,94
|
|KCHOL
|217,60
|1.809.972.681
|% 4,02
|
|EREGL
|40,98
|1.638.966.483
|% 3,96
|
|ISCTR
|12,63
|3.662.383.988
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,51
|575.667.719
|% 4,75
|
|YKBNK
|30,30
|2.997.918.589
|% 5,94
|
|EKGYO
|9,74
|924.654.037
|% 4,96
|
|HALKB
|14,98
|960.521.815
|% 5,12
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0011
|32,0067
|% 0,35
|
|Euro
|34,7080
|34,7242
|% 0,19
|
|Sterlin
|40,0899
|40,2909
|% 0,24
|
|Frank
|35,1159
|35,2920
|% 0,05
|
|Riyal
|8,4580
|8,5004
|% 0,27
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,77
|26,81
|% 0,66
|
|Platin
|924,03
|925,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,58
|1.014,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,80
|90,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.288,53
|2.288,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:17GSDDE
Yüzde 6.70 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 288, 088 adet işlem
-
12:16DESA
Yüzde 6.02 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 519 adet işlem
-
12:15XU100
Endeks 9, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 71 üstünde . İşlem hacmi 42, 727.00 milyon TL de
-
12:15FONET
Yüzde 8.16 oranında artışla 33.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 562, 277 adet işlem
-
12:14ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 109.80 lira fiyatla işlem gören hissede 838, 850 adet işlem