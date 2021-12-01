***TETMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2021 09:14
***TETMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TETMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980383
BIST
10:471.847
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 37,57
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.851
En Düşük
1.823
10:4713,4438
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -0,2273
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,7313
En Düşük
12,9302
10:4715,2734
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,2531
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
15,5715
En Düşük
14,8683
10:47769,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -8,90
|Açılış
|: 770,20
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler10:47
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|806.529
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.340.482
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|17.564.565
|% 9,95
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|BALAT
|8,91
|148.423
|% -6,99
|
|IHAAS
|6,70
|25.732.316
|% -6,82
|
|THYAO
|17,99
|622.274.167
|% 4,47
|
|SISE
|13,08
|543.716.780
|% 4,22
|
|GARAN
|11,55
|416.371.548
|% 1,14
|
|SASA
|45,14
|404.587.639
|% 4,01
|
|ASELS
|22,02
|383.501.504
|% 1,29
|
|TSKB
|1,50
|128.953.858
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,27
|134.327.707
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,24
|165.353.275
|% 2,21
|
|SISE
|13,08
|543.716.780
|% 4,22
|
|KRDMD
|8,79
|348.777.262
|% 2,81
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4141
|13,4438
|% -1,66
|
|Euro
|15,2300
|15,2734
|% -1,63
|
|Sterlin
|17,8077
|17,8970
|% -1,75
|
|Frank
|14,5274
|14,6149
|% -2,04
|
|Riyal
|3,5617
|3,5795
|% -1,95
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|12,10
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-8,55
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,70
|71,70
|2,47
|
Seans Raporu
10:47
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11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 01 artarak (% 2.42 ) 1, 990
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11:00XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 6, 931.00 milyon TL de
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11:00SELVA
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