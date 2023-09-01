***TETMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2023 11:44
***TETMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TETMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Avni Metinkale tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190749
BIST
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14:447.973
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 54,97
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.019
14:4426,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0281
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
14:4428,9548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0120
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
14:441.669,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.669,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.671,39
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler14:41
|IZENR
|59,40
|3.636.120.222
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|1.604.642.115
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|225.449.566
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|5.611.145
|% 10,00
|
|ESCOM
|39,62
|104.777.040
|% 9,99
|
|KTLEV
|45,24
|1.530.653.172
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|266.095.277
|% -9,95
|
|YESIL
|5,14
|106.567.401
|% -7,39
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|KLSER
|109,20
|1.992.466.813
|% -5,94
|
|ASTOR
|142,70
|5.664.192.275
|% -0,90
|
|ISCTR
|21,52
|4.885.934.847
|% 2,18
|
|TUPRS
|142,40
|4.312.470.154
|% 0,92
|
|IZENR
|59,40
|3.636.120.222
|% 10,00
|
|KOZAL
|28,20
|3.524.166.811
|% -0,91
|
|EKGYO
|8,70
|3.136.299.306
|% 1,28
|
|ISCTR
|21,52
|4.885.934.847
|% 2,18
|
|IHLAS
|1,12
|145.706.541
|% 2,75
|
|KOZAL
|28,20
|3.524.166.811
|% -0,91
|
|YKBNK
|15,84
|1.833.326.867
|% -0,38
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7063
|26,7285
|% 0,14
|
|Euro
|28,9479
|28,9547
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,7767
|33,9461
|% 0,24
|
|Frank
|30,1520
|30,3337
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1008
|7,1364
|% 0,15
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|5,11
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|6,57
|
|Cumhuriyet
|11.235
|11.405
|31,00
|
|Tam
|10.997
|11.092
|-2,00
|
|Yarım
|5.515
|5.567
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|0,20
|
|B. Petrol
|87,98
|87,98
|1,15
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56PARSN
Yüzde 5.48 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 310 adet işlem
-
14:55OTTO
Yüzde 5.63 oranında artışla 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 310 adet işlem
-
14:54PARSN
Yüzde 5.48 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 803 adet işlem
-
14:53OFSYM
Yüzde 9.96 oranında artışla 85.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 877 adet işlem
-
14:52XU100
Endeks 7, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 80, 146.00 milyon TL de