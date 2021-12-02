***TETMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
02.12.2021 10:41
***TETMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETEMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 118.203,31 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRETKGD00017) Şirketin talebi üzerine 02.12.2021 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980628
BIST
11:531.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,20
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
11:5313,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1211
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,7913
En Düşük
13,5361
11:5315,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0794
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,5882
En Düşük
15,3327
11:53783,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,28
|Açılış
|: 783,38
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler11:50
|PKENT
|4.478,20
|21.710.061
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|6.902.957
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|YKSLN
|6,51
|16.183.345
|% 9,97
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,84
|54.604.636
|% -6,56
|
|KUTPO
|98,45
|77.563.209
|% -6,15
|
|THYAO
|19,28
|1.439.549.504
|% 5,64
|
|KRDMD
|9,43
|710.291.804
|% 0,86
|
|PETKM
|8,18
|519.538.367
|% 0,12
|
|EREGL
|24,16
|494.431.420
|% 3,25
|
|GARAN
|11,66
|454.934.359
|% 0,09
|
|TSKB
|1,59
|342.104.193
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,20
|150.179.912
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,37
|201.306.921
|% 0,42
|
|THYAO
|19,28
|1.439.549.504
|% 5,64
|
|KRDMD
|9,43
|710.291.804
|% 0,86
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7753
|13,7821
|% 0,87
|
|Euro
|15,5589
|15,5860
|% 0,50
|
|Sterlin
|18,2084
|18,2997
|% 0,27
|
|Frank
|14,8721
|14,9617
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6571
|3,6754
|% 0,48
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|0,66
|
|Altın Gr.
|782
|782
|3,01
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,34
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|71,81
|71,81
|2,14
|
Seans Raporu
11:50
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12:04POLTK
Yüzde 9.99 oranında artışla 409.40 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 264 adet işlem
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12:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 37 artarak (% 1.65 ) 2, 053
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12:02
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, KRDMD
-
12:02XU100
Endeks 1, 911 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 11, 080.00 milyon TL de
-
12:02TAVHL
Yüzde 9.80 oranında artışla 32.04 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 877, 575 adet işlem