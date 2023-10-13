***TETMT* *PIE* *RZG*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2023 09:37
***TETMT******PIE******RZG*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
İlgili Fonlar [RZG]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Zorunlu Pay Alım Teklifi İçin SPK Başvurusu Sonucu
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205596
BIST
'
11:318.142
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -116,80
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:3127,8005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0748
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:3129,3696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0989
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:311.684,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 17,93
|Açılış
|: 1.684,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.684,94
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:29
|BMSTL
|53,90
|45.789.533
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|202.347.415
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.595.247
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.147.907
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.494.427
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|ENSRI
|35,00
|199.127.095
|% -9,56
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|IHAAS
|16,51
|141.657.592
|% -8,73
|
|THYAO
|222,20
|1.965.160.835
|% -1,29
|
|BRSAN
|973,50
|1.939.500.236
|% -1,50
|
|ASELS
|43,56
|1.432.836.650
|% 1,07
|
|YKBNK
|18,95
|1.386.460.472
|% -2,12
|
|TUPRS
|146,30
|1.229.037.019
|% -0,61
|
|ZOREN
|6,37
|736.851.472
|% 0,63
|
|EKGYO
|7,81
|578.622.063
|% -1,51
|
|YKBNK
|18,95
|1.386.460.472
|% -2,12
|
|ODAS
|13,48
|782.847.448
|% -0,37
|
|KATMR
|2,99
|126.999.565
|% 0,34
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7970
|27,8031
|% 0,28
|
|Euro
|29,3563
|29,3665
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,8539
|34,0236
|% 0,58
|
|Frank
|30,5367
|30,7206
|% 0,44
|
|Riyal
|7,3923
|7,4294
|% 0,29
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|14,57
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|18,02
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.409
|11.500
|73,00
|
|Yarım
|5.722
|5.772
|37,00
|
|Çeyrek
|2.852
|2.886
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,84
|0,36
|
|B. Petrol
|88,08
|88,08
|2,08
|