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***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

19.02.2024 19:47
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim


***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği nedeniyle Ayrılma hakkı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Esas Sözleşme Değişikliği nedeniyle Ayrılma hakkı
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tamamı olumlu oy kullanmıştır.

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 3.290,56

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
1. Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, şirketimizin esas sözleşmesinin enerji üretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tadil edilmesine,
2. Şirketimiz esas sözleşmesinde öngörülen değişikliklerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4. maddesi 3. fıkrası hükmü gereğince önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
3. Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
4. İşbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına,
5. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 3290,56 TL olarak kullanılmasına,
6. Ayrıca, Şirket' in 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 75.000.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin genel kurul onayına sunulmasına,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tetamat Esas Sozlesme Degisikligi 19022024 taslak.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250631


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