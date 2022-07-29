***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.07.2022 19:32
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 – 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049573
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,2989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.015,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.015,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9105
|17,9156
|% -0,04
|
|Euro
|18,2643
|18,2964
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,7289
|21,8379
|% -0,20
|
|Frank
|18,7202
|18,8330
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7557
|4,7796
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,69
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|3,34
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.766
|6.855
|21,00
|
|Yarım
|3.297
|3.351
|10,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,38
|
Seans Raporu
18:05
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