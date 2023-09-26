***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.09.2023 21:33
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.09.2023
Tescil Tarihi
26.09.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.09.2023/10922
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim hizmetlerinin Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması 15.09.2023 tarihli Genel Kurul Toplantımızda onaylanmış ve tescile dair ilanlar 26.09.2023 tarih ve 10922 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197507
BIST
'
18:058.242
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -62,57
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.241
En Yüksek
8.390
18:0527,2512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0454
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
18:0528,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0090
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
18:051.665,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -10,83
|Açılış
|: 1.665,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.663,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOZDE
|32,12
|152.516.726
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|114.590.327
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|87.068.386
|% 10,00
|
|KUVVA
|66,00
|9.175.076
|% 10,00
|
|MAKIM
|58,30
|116.585.901
|% 10,00
|
|MIATK
|711,60
|277.202.655
|% -9,99
|
|SNPAM
|46,76
|4.760.690
|% -9,99
|
|KSTUR
|803,30
|2.618.752
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|111.498.682
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|THYAO
|227,50
|11.387.047.358
|% -2,15
|
|TUPRS
|169,70
|10.760.314.595
|% 2,23
|
|SASA
|50,45
|9.327.827.803
|% 9,91
|
|ISCTR
|24,74
|6.767.444.861
|% -1,67
|
|HEKTS
|25,76
|5.774.782.658
|% 7,96
|
|ZOREN
|5,41
|4.798.454.404
|% 6,71
|
|ALBRK
|4,01
|1.472.177.700
|% -0,50
|
|KATMR
|2,30
|862.589.996
|% -7,26
|
|YKBNK
|17,08
|5.347.122.492
|% -0,12
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2466
|27,2540
|% 0,18
|
|Euro
|28,7974
|28,8770
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,0391
|33,2048
|% -0,26
|
|Frank
|29,6565
|29,8351
|% -0,19
|
|Riyal
|7,2446
|7,2809
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-15,05
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|-11,21
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.044
|11.143
|-55,00
|
|Yarım
|5.539
|5.594
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.797
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|20,02
|20,06
|-0,20
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 78 kaybederek (% -0.03 ) 8, 715
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, ALBRK, KATMR
-
17:59XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 166, 397.00 milyon TL de
-
17:59KATMR
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 460, 137 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 476, 767 adet işlem