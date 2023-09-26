***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıYeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi15.09.2023Tescil Tarihi26.09.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26.09.2023/10922AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim hizmetlerinin Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması 15.09.2023 tarihli Genel Kurul Toplantımızda onaylanmış ve tescile dair ilanlar 26.09.2023 tarih ve 10922 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197507BIST