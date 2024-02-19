***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Devralma Şeklinde BirleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2024Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviMYK2 ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKGD00025 59.488,99 59.488,99B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 1.058.714,32 1.058.714,32Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 1.118.203,31 TL 0 TL 0 TL 1.118.203,31 TLEk AçıklamalarEnerji üretim alanında faaliyetlerin başlanılabilmesi ve Şirketimizin uzun dönem stratejileri ve rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda uzun vadeli nakit üretme ve kar etme potansiyelimizi artırabilmek adına, yatırımcılarımızın da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselere yatırım tercihleri doğrultusunda Şirketimizin faaliyetlerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taah. San. Ve Tic.Ltd. Şti.'nin Şirketimiz Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi niyetiyle görüşmelere ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Uzman Kuruluş Raporunda belirlenecek şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde başlanmasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250632BIST