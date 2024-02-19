***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, şirketimizin esas sözleşmesinin Enerji Şirketi olacak şekilde tamamen tadil edilmesine bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250629BIST