***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme
25.11.2021 10:07
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket güncel esas sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 14/10/2021 19/10/2021 10433
3 14/10/2021 19/10/2021 10433
6 14/10/2021 19/10/2021 10433
7 14/10/2021 19/10/2021 10433
8 14/10/2021 19/10/2021 10433
10 14/10/2021 19/10/2021 10433
12 14/10/2021 19/10/2021 10433
16 14/10/2021 19/10/2021 10433
17 14/10/2021 19/10/2021 10433
18 14/10/2021 19/10/2021 10433
19 14/10/2021 19/10/2021 10433
20 14/10/2021 19/10/2021 10433
21 14/10/2021 19/10/2021 10433
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979566
BIST
10:131.823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.825
En Düşük
1.816
10:1312,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,2830
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
10:1313,6691
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,3394
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
10:13700,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 17,13
|Açılış
|: 700,66
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler10:12
|TUCLK
|17,60
|15.207.095
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|8.832.071
|% 9,99
|
|DOBUR
|264,50
|5.666.913
|% 9,98
|
|DITAS
|25,02
|2.326.256
|% -8,82
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|KZBGY
|31,94
|5.747.189
|% -5,39
|
|TSPOR
|7,81
|67.658.344
|% -4,99
|
|SRVGY
|89,80
|5.005.849
|% -4,72
|
|SASA
|40,46
|279.746.563
|% 5,25
|
|ASELS
|21,36
|120.162.797
|% 1,71
|
|GARAN
|11,85
|104.355.196
|% 0,17
|
|PETKM
|8,01
|101.665.855
|% 0,88
|
|THYAO
|18,83
|91.035.258
|% -0,74
|
|ODAS
|1,62
|74.836.800
|% 1,89
|
|PETKM
|8,01
|101.665.855
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,47
|42.616.065
|% 0,00
|
|TSKB
|1,54
|14.666.377
|% 1,32
|
|KRDMD
|8,72
|77.717.136
|% -0,68
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1342
|12,1713
|% 2,39
|
|Euro
|13,6224
|13,6727
|% 2,57
|
|Sterlin
|16,1163
|16,1971
|% 2,00
|
|Frank
|12,9296
|13,0075
|% 1,98
|
|Riyal
|3,2188
|3,2349
|% 1,88
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,78
|
|Altın Gr.
|698
|698
|14,32
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,21
|9,22
|0,22
|
|B. Petrol
|82,12
|82,12
|-0,13
|