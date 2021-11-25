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***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme

25.11.2021 10:07
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme


***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirket güncel esas sözleşmesi ekte sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 14/10/2021 19/10/2021 10433
3 14/10/2021 19/10/2021 10433
6 14/10/2021 19/10/2021 10433
7 14/10/2021 19/10/2021 10433
8 14/10/2021 19/10/2021 10433
10 14/10/2021 19/10/2021 10433
12 14/10/2021 19/10/2021 10433
16 14/10/2021 19/10/2021 10433
17 14/10/2021 19/10/2021 10433
18 14/10/2021 19/10/2021 10433
19 14/10/2021 19/10/2021 10433
20 14/10/2021 19/10/2021 10433
21 14/10/2021 19/10/2021 10433



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979566


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 17,60 15.207.095 % 10,00  
UZERB 33,88 211.276 % 10,00  
ISBTR 34.155,10 239.086 % 10,00  
MIATK 23,12 8.832.071 % 9,99  
DOBUR 264,50 5.666.913 % 9,98  
daha fazla
10:12 Alış Satış %  
Dolar 12,1342 12,1713 % 2,39  
Euro 13,6224 13,6727 % 2,57  
Sterlin 16,1163 16,1971 % 2,00  
Frank 12,9296 13,0075 % 1,98  
Riyal 3,2188 3,2349 % 1,88  
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10:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 5,78  
Altın Gr. 698 698 14,32  
Cumhuriyet 4.542 4.610 -219,00  
Tam 4.517 4.647 -219,11  
Yarım 2.183 2.248 -105,99  
Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,67 23,70 0,15  
Gümüş Gr. 9,21 9,22 0,22  
B. Petrol 82,12 82,12 -0,13  
Seans Raporu 10:12
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