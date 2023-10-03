***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme
03.10.2023 09:43
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket güncel esas sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 14/10/2021 19/10/2021 10433
3 14/10/2021 19/10/2021 10433
6 14/10/2021 19/10/2021 10433
7 14/10/2021 19/10/2021 10433
8 14/10/2021 19/10/2021 10433
10 14/10/2021 19/10/2021 10433
12 14/10/2021 19/10/2021 10433
16 14/10/2021 19/10/2021 10433
17 14/10/2021 19/10/2021 10433
18 14/10/2021 19/10/2021 10433
19 14/10/2021 19/10/2021 10433
20 14/10/2021 19/10/2021 10433
21 14/10/2021 19/10/2021 10433
6 23/02/2023 23/02/2023 10523
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198837
BIST