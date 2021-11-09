***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 1.137.927Transferler1.193.434 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-122.821 -4.263.160 -4.385.891 -4.385.891Sermaye Avansı1.498.576 1.498.576 1.498.576Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.263.160 -1.749.478 -1.749.478Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.667.204 -155.522 -155.522Transferler-4.667.204 4.667.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)50.939 -3.784.476 -3.733.537 -3.733.537Sermaye Avansı10.091.079 10.091.079 10.091.079Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 14.091.079 3.190.708 861.760 -106.430 -9.050.621 -3.784.476 6.202.020 6.202.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.806.405 -1.926.580Dönem Karı (Zararı)-3.784.476 -4.263.160Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.784.476 -4.263.160Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler616.249 1.234.214Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 234.973 296.070Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6-7 -56.295 -109.857Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 300.519 83.577Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler139.902 964.424Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.850 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.632.728 1.549.025Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -169.888 -20.955Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.781 -79.374Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -650.133 890.454Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-277.657 -53.638Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 208.704 50.889Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)60.334 232.492Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-557.064 811.561Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)223.704 51.694İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-454.947 -334.098Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.800.955 -1.479.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -5.450 -446.659YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.254.526 768.712Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-9 52.250 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -1.306.776 768.712FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.030.244 607.428Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri11 10.091.079 1.498.576Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-891.148Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.060.835YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.687 -550.440NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.687 -550.440DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 120.322 659.167DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 89.635 108.727Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 89.635 120.322Ticari Alacaklar980.840 844.471İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 980.840 844.471Diğer Alacaklar133.354 117.573İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar133.354 117.573Stoklar7 2.492.899 1.789.416Peşin Ödenmiş Giderler303.436 25.779Diğer Dönen Varlıklar1.159.132 597.514ARA TOPLAM5.159.296 3.495.075TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.159.296 3.495.075DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.000 30.000Maddi Duran Varlıklar8 2.404.614 1.373.356Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 104.696 113.551Ertelenmiş Vergi Varlığı15 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.539.310 1.516.907TOPLAM VARLIKLAR7.698.606 5.011.982KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 322 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 0 1.607.472Ticari Borçlar509.135 318.574İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 509.135 318.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar135.720 75.386Diğer Borçlar67.970 625.034İlişkili Taraflara Diğer Borçlar58.478 601.393İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.492 23.641Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)232.685 8.981Kısa Vadeli Karşılıklar225.832 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 51.288 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 174.544 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler226.839 120.168ARA TOPLAM1.398.503 2.755.615TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.398.503 2.755.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 2.332.104Uzun Vadeli Karşılıklar98.083 79.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 98.083 79.785TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.083 2.411.889TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.496.586 5.167.504ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.202.020 -155.522Ödenmiş Sermaye11 1.000.000 1.000.000Sermaye Avansı11 14.091.079 4.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.190.708 3.190.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)755.330 704.391Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)755.330 704.391Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 861.760 861.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -106.430 -157.369Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.050.621 -4.383.417Net Dönem Karı veya Zararı-3.784.476 -4.667.204Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.202.020 -155.522TOPLAM KAYNAKLAR7.698.606 5.011.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 6.908.834 2.656.997 1.490.516 865.610Satışların Maliyeti12 -7.983.201 -4.013.769 -3.074.265 -2.052.810TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.074.367 -1.356.772 -1.583.749 -1.187.200BRÜT KAR (ZARAR)-1.074.367 -1.356.772 -1.583.749 -1.187.200Genel Yönetim Giderleri-1.255.465 -375.297 -560.144 -188.706Pazarlama Giderleri-702.303 -399.503 -355.211 -192.622Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 -820.311 0 -766.871Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 23.926 57.833 -46.990 19.755Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -582.278 -265.600 -419.294 -203.015ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.590.487 -3.159.650 -2.965.388 -2.518.659Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.850 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.587.637 -3.159.650 -2.965.388 -2.518.659Finansman Giderleri-196.839 -1.103.510 -1.922 -181.001SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.784.476 -4.263.160 -2.967.310 -2.699.660Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 -38.931Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 0 0 0 -38.931SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.784.476 -4.263.160 -2.967.310 -2.738.591DÖNEM KARI (ZARARI)-3.784.476 -4.263.160 -2.967.310 -2.738.591Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.784.476 -4.263.160 -2.967.310 -2.738.591Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -3,78400000 -4,26300000 -2,96700000 -2,73900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar50.939 -122.821 -44.606 -199.244Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 50.939 -122.821 -44.606 -220.799Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 21.555Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.939 -122.821 -44.606 -199.244TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.733.537 -4.385.981 -3.011.916 -2.937.835Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.733.537 -4.385.981 -3.011.916 -2.937.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976693BIST