***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:54
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.667.204 -155.522 -155.522
Transferler
-4.667.204 4.667.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80.562 248.862 329.424 329.424
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -76.807 -9.050.621 248.862 173.902 173.902
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.118.203 24.072.504 861.760 -85.829 -9.050.621 -5.792.425 11.122.592 11.122.592
Transferler
-5.793.425 5.793.425 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
105.068 -944.170 -839.102 -839.102
Dönem Sonu Bakiyeler
1.118.203 24.072.504 861.760 19.239 -14.844.046 -944.170 10.283.490 10.283.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.936.166 4.333.025
Dönem Karı (Zararı)
-944.170 248.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-105.613 100.580
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 145.941 69.851
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-6 -42.564 -192.136
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 207.435 75.006
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5 -9.069 150.709
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-407.356 -2.850
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-407.356 -2.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-886.383 3.983.583
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.860.884 -894.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -134.556 -10.845
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -620.395 -983.819
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
225.843 -44.127
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.164.370 394.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 380.665 76.032
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
175.358 5.366.359
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-86.521 226.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.263 -146.681
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.936.166 4.333.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-285.259 -295.786
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 515.659 52.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -800.918 -348.036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.253 -3.779.190
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.253 -3.779.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.143.172 258.049
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.143.172 258.049
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.352.931 120.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.209.759 378.371
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.209.759 3.352.931
Ticari Alacaklar
2.914.604 1.083.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.914.604 1.083.231
Diğer Alacaklar
264.849 130.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
264.849 130.293
Stoklar
6 3.911.538 3.291.143
Peşin Ödenmiş Giderler
390.240 616.083
Diğer Dönen Varlıklar
1.702.486 1.440.182
ARA TOPLAM
10.393.476 9.913.863
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.393.476 9.913.863
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
30.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
8 3.107.582 2.556.335
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 154.940 159.513
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.292.522 2.745.848
TOPLAM VARLIKLAR
13.685.998 12.659.711
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.621 6.368
Ticari Borçlar
1.584.526 501.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.584.526 501.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 523.430 142.765
Diğer Borçlar
175.496 138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7 166.882 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.614 138
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
219.182 305.703
Kısa Vadeli Karşılıklar
245.169 219.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 53.637 44.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 191.532 175.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
366.570 234.529
ARA TOPLAM
3.198.994 1.410.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.198.994 1.410.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
203.514 126.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 203.514 126.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.514 126.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.402.508 1.537.119
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.283.490 11.122.592
Ödenmiş Sermaye
12 1.118.203 1.118.203
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 24.072.504 24.072.504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
880.999 775.931
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
880.999 775.931
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 861.760 861.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 19.239 -85.829
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.844.046 -9.050.621
Net Dönem Karı veya Zararı
-944.170 -5.793.425
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.283.490 11.122.592
TOPLAM KAYNAKLAR
13.685.998 12.659.711
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 2.865.177 2.010.707
Satışların Maliyeti
13 -3.583.740 -1.106.191
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-718.563 904.516
BRÜT KAR (ZARAR)
-718.563 904.516
Genel Yönetim Giderleri
-806.966 -373.795
Pazarlama Giderleri
-378.864 -160.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
667.986 175.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-112.688 -143.316
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.349.095 401.696
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
407.356 2.850
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-941.739 404.546
Finansman Giderleri
-2.431 -155.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-944.170 248.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-944.170 248.862
DÖNEM KARI (ZARARI)
-944.170 248.862
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-944.170 248.862
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
105.068 80.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 105.068 80.562
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.068 80.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-839.102 329.424
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-839.102 329.424
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028761
BIST