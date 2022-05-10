***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.667.204 -155.522 -155.522Transferler-4.667.204 4.667.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)80.562 248.862 329.424 329.424Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -76.807 -9.050.621 248.862 173.902 173.902Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.118.203 24.072.504 861.760 -85.829 -9.050.621 -5.792.425 11.122.592 11.122.592Transferler-5.793.425 5.793.425 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)105.068 -944.170 -839.102 -839.102Dönem Sonu Bakiyeler1.118.203 24.072.504 861.760 19.239 -14.844.046 -944.170 10.283.490 10.283.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.936.166 4.333.025Dönem Karı (Zararı)-944.170 248.862Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-105.613 100.580Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 145.941 69.851Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5-6 -42.564 -192.136Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 207.435 75.006Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5 -9.069 150.709Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-407.356 -2.850Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-407.356 -2.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-886.383 3.983.583Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.860.884 -894.337Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -134.556 -10.845Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -620.395 -983.819Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)225.843 -44.127Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.164.370 394.544Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 380.665 76.032Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler175.358 5.366.359Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-86.521 226.457İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-130.263 -146.681Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.936.166 4.333.025Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-285.259 -295.786Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-9 515.659 52.250Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -800.918 -348.036FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.253 -3.779.190Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri78.253 -3.779.190YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.143.172 258.049NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.143.172 258.049DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.352.931 120.322DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.209.759 378.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.209.759 3.352.931Ticari Alacaklar2.914.604 1.083.231İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.914.604 1.083.231Diğer Alacaklar264.849 130.293İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar264.849 130.293Stoklar6 3.911.538 3.291.143Peşin Ödenmiş Giderler390.240 616.083Diğer Dönen Varlıklar1.702.486 1.440.182ARA TOPLAM10.393.476 9.913.863TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.393.476 9.913.863DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.000 30.000Maddi Duran Varlıklar8 3.107.582 2.556.335Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 154.940 159.513Ertelenmiş Vergi Varlığı14 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.292.522 2.745.848TOPLAM VARLIKLAR13.685.998 12.659.711KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar84.621 6.368Ticari Borçlar1.584.526 501.300İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.584.526 501.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 523.430 142.765Diğer Borçlar175.496 138İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 7 166.882 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 8.614 138Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)219.182 305.703Kısa Vadeli Karşılıklar245.169 219.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 53.637 44.614Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 191.532 175.044Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler366.570 234.529ARA TOPLAM3.198.994 1.410.461TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.198.994 1.410.461UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar203.514 126.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 203.514 126.658TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER203.514 126.658TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.402.508 1.537.119ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.283.490 11.122.592Ödenmiş Sermaye12 1.118.203 1.118.203Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 24.072.504 24.072.504Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)880.999 775.931Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)880.999 775.931Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 861.760 861.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 19.239 -85.829Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-14.844.046 -9.050.621Net Dönem Karı veya Zararı-944.170 -5.793.425TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.283.490 11.122.592TOPLAM KAYNAKLAR13.685.998 12.659.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 2.865.177 2.010.707Satışların Maliyeti13 -3.583.740 -1.106.191TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-718.563 904.516BRÜT KAR (ZARAR)-718.563 904.516Genel Yönetim Giderleri-806.966 -373.795Pazarlama Giderleri-378.864 -160.927Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler667.986 175.218Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-112.688 -143.316ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.349.095 401.696Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler407.356 2.850FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-941.739 404.546Finansman Giderleri-2.431 -155.684SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-944.170 248.862Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-944.170 248.862DÖNEM KARI (ZARARI)-944.170 248.862Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-944.170 248.862Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar105.068 80.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 105.068 80.562Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)105.068 80.562TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-839.102 329.424Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-839.102 329.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028761BIST