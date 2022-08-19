***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:32
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.667.204 -155.522 -155.522
Transferler
-4.667.204 4.667.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.545 -817.166 -721.621 -721.621
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -61.824 -9.050.621 -817.166 -877.143 -877.143
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.118.203 24.072.504 861.760 -85.829 -9.050.621 -5.793.425 11.122.592 11.122.592
Transferler
-5.793.425 5.793.425 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.767 -2.683.617 -2.625.850 -2.625.850
Dönem Sonu Bakiyeler
1.118.203 24.072.504 861.760 -28.062 -14.844.046 -2.683.617 8.496.742 8.496.742
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.719.545 4.779.890
Dönem Karı (Zararı)
-2.683.617 -817.166
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
206.529 87.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 - 9 303.367 143.873
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 - 6 -42.564 -265.795
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 174.215 91.330
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5 177.596 121.290
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-406.085 -2.850
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-406.085 -2.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-242.457 5.509.208
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -5.117.377 -1.357.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.004 -15.861
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.256.285 -212.181
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-727.822 -179.126
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.993.915 1.347.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 400.075 58.440
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.921.960 5.940.359
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
595.023 244.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-916.942 -316.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.719.545 4.779.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.674.979 -764.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 - 9 539.809 52.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 - 9 -4.214.788 -816.439
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.506.575 -4.061.143
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.506.575 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.061.143
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.887.949 -45.442
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.887.949 -45.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.352.931 120.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.464.982 74.880
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.464.982 3.352.931
Ticari Alacaklar
6.086.970 1.083.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.086.970 1.083.231
Diğer Alacaklar
265.297 130.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
265.297 130.293
Stoklar
6 5.547.428 3.291.143
Peşin Ödenmiş Giderler
1.343.905 616.083
Diğer Dönen Varlıklar
2.318.037 1.440.182
ARA TOPLAM
17.026.619 9.913.863
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.026.619 9.913.863
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
30.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
8 6.264.734 2.556.335
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 228.811 159.513
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.523.545 2.745.848
TOPLAM VARLIKLAR
23.550.164 12.659.711
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.598.029 6.368
Ticari Borçlar
5.431.523 501.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.431.523 501.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 542.840 142.765
Diğer Borçlar
2.922.098 138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 - 7 2.897.967 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 24.131 138
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
900.726 305.703
Kısa Vadeli Karşılıklar
273.380 219.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 81.848 44.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 191.532 175.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
195.442 234.529
ARA TOPLAM
14.864.038 1.410.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.864.038 1.410.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
189.384 126.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 189.384 126.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.384 126.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.053.422 1.537.119
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.496.742 11.122.592
Ödenmiş Sermaye
12 1.118.203 1.118.203
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 24.072.504 24.072.504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
833.698 775.931
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
833.698 775.931
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 861.760 861.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -28.062 -85.829
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.844.046 -9.050.621
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.683.617 -5.793.425
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.496.742 11.122.592
TOPLAM KAYNAKLAR
23.550.164 12.659.711
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 9.735.306 5.418.318 6.870.129 3.407.611
Satışların Maliyeti
13 -8.392.936 -4.908.936 -4.809.196 -3.802.745
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.342.370 509.382 2.060.933 -395.134
BRÜT KAR (ZARAR)
1.342.370 509.382 2.060.933 -395.134
Genel Yönetim Giderleri
-1.781.380 -695.321 -974.414 -321.526
Pazarlama Giderleri
-1.400.979 -347.092 -1.022.115 -186.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
683.170 70.916 15.184 -104.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.782.276 -162.984 -1.669.588 -19.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.939.095 -625.099 -1.590.000 -1.026.795
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
406.085 2.850 -1.271 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.533.010 -622.249 -1.591.271 -1.026.795
Finansman Giderleri
-150.607 -194.917 -148.176 -39.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.683.617 -817.166 -1.739.447 -1.066.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.683.617 -817.166 -1.739.447 -1.066.028
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.683.617 -817.166 -1.739.447 -1.066.028
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.683.617 -817.166 -1.739.447 -1.066.028
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 15 -2,40000000 -0,81700000 -1,55600000 -1,06600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.767 95.545 -47.301 14.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 57.767 95.545 -47.301 14.983
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.767 95.545 -47.301 14.983
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.625.850 -721.621 -1.786.748 -1.051.045
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.625.850 -721.621 -1.786.748 -1.051.045
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057257
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