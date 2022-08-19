***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.667.204 -155.522 -155.522Transferler-4.667.204 4.667.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)95.545 -817.166 -721.621 -721.621Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -61.824 -9.050.621 -817.166 -877.143 -877.143Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.118.203 24.072.504 861.760 -85.829 -9.050.621 -5.793.425 11.122.592 11.122.592Transferler-5.793.425 5.793.425 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)57.767 -2.683.617 -2.625.850 -2.625.850Dönem Sonu Bakiyeler1.118.203 24.072.504 861.760 -28.062 -14.844.046 -2.683.617 8.496.742 8.496.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.719.545 4.779.890Dönem Karı (Zararı)-2.683.617 -817.166Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler206.529 87.848Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 - 9 303.367 143.873Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 - 6 -42.564 -265.795Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 174.215 91.330Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5 177.596 121.290Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-406.085 -2.850Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-406.085 -2.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-242.457 5.509.208Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -5.117.377 -1.357.501Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-135.004 -15.861Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -2.256.285 -212.181Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-727.822 -179.126Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 4.993.915 1.347.396Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 400.075 58.440Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 2.921.960 5.940.359Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)595.023 244.381İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-916.942 -316.699Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.719.545 4.779.890Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.674.979 -764.189Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 - 9 539.809 52.250Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 - 9 -4.214.788 -816.439FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.506.575 -4.061.143Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.506.575 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -4.061.143YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.887.949 -45.442NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.887.949 -45.442DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.352.931 120.322DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.464.982 74.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.464.982 3.352.931Ticari Alacaklar6.086.970 1.083.231İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.086.970 1.083.231Diğer Alacaklar265.297 130.293İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar265.297 130.293Stoklar6 5.547.428 3.291.143Peşin Ödenmiş Giderler1.343.905 616.083Diğer Dönen Varlıklar2.318.037 1.440.182ARA TOPLAM17.026.619 9.913.863TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.026.619 9.913.863DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.000 30.000Maddi Duran Varlıklar8 6.264.734 2.556.335Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 228.811 159.513Ertelenmiş Vergi Varlığı14 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.523.545 2.745.848TOPLAM VARLIKLAR23.550.164 12.659.711KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.598.029 6.368Ticari Borçlar5.431.523 501.300İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 5.431.523 501.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 542.840 142.765Diğer Borçlar2.922.098 138İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 - 7 2.897.967 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 24.131 138Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)900.726 305.703Kısa Vadeli Karşılıklar273.380 219.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 81.848 44.614Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 191.532 175.044Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler195.442 234.529ARA TOPLAM14.864.038 1.410.461TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.864.038 1.410.461UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar189.384 126.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 189.384 126.658TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER189.384 126.658TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.053.422 1.537.119ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.496.742 11.122.592Ödenmiş Sermaye12 1.118.203 1.118.203Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 24.072.504 24.072.504Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)833.698 775.931Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)833.698 775.931Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 861.760 861.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -28.062 -85.829Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-14.844.046 -9.050.621Net Dönem Karı veya Zararı-2.683.617 -5.793.425TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.496.742 11.122.592TOPLAM KAYNAKLAR23.550.164 12.659.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 9.735.306 5.418.318 6.870.129 3.407.611Satışların Maliyeti13 -8.392.936 -4.908.936 -4.809.196 -3.802.745TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.342.370 509.382 2.060.933 -395.134BRÜT KAR (ZARAR)1.342.370 509.382 2.060.933 -395.134Genel Yönetim Giderleri-1.781.380 -695.321 -974.414 -321.526Pazarlama Giderleri-1.400.979 -347.092 -1.022.115 -186.165Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler683.170 70.916 15.184 -104.302Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.782.276 -162.984 -1.669.588 -19.668ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.939.095 -625.099 -1.590.000 -1.026.795Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler406.085 2.850 -1.271 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.533.010 -622.249 -1.591.271 -1.026.795Finansman Giderleri-150.607 -194.917 -148.176 -39.233SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.683.617 -817.166 -1.739.447 -1.066.028Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.683.617 -817.166 -1.739.447 -1.066.028DÖNEM KARI (ZARARI)-2.683.617 -817.166 -1.739.447 -1.066.028Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.683.617 -817.166 -1.739.447 -1.066.028Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 15 -2,40000000 -0,81700000 -1,55600000 -1,06600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar57.767 95.545 -47.301 14.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 57.767 95.545 -47.301 14.983Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.767 95.545 -47.301 14.983TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.625.850 -721.621 -1.786.748 -1.051.045Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.625.850 -721.621 -1.786.748 -1.051.045http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057257BIST