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***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

14.09.2022 20:11
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu


***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )

Düzeltme Nedeni Bilgi güncelleme.

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2021 / Yıllık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? EVET
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 0,03
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 0
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 6.506

1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 5,39 74.673.434 % 10,00  
ZOREN 3,20 401.385.867 % 9,97  
TRCAS 14,24 68.917.316 % 9,96  
KAPLM 80,05 32.891.563 % 9,96  
IMASM 73,40 18.097.311 % 9,96  
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16:51 Alış Satış %  
Dolar 18,2543 18,2689 % 0,22  
Euro 18,2875 18,3008 % 0,53  
Sterlin 20,9533 21,0584 % -0,15  
Frank 18,9973 19,1118 % 0,65  
Riyal 4,8445 4,8688 % 0,17  
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16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.689 1.689 -7,97  
Altın Gr. 990 990 -5,46  
Cumhuriyet 6.662 6.763 -69,00  
Tam 6.700 6.766 -26,00  
Yarım 3.265 3.307 -14,00  
Çeyrek 1.637 1.654 -6,00  
Gümüş.Ons 19,54 19,57 -0,08  
Gümüş Gr. 11,46 11,47 -0,05  
B. Petrol 91,28 91,28 -2,82  
Seans Raporu 16:51
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