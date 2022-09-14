***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
14.09.2022 20:11
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )
Düzeltme Nedeni Bilgi güncelleme.
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2021 / Yıllık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? EVET
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 0,03
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 0
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 6.506
1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden
16:533.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -64,65
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
16:5318,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:5318,3094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1048
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:53991,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,41
|Açılış
|: 991,14
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler16:51
|MERKO
|5,39
|74.673.434
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|401.385.867
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|68.917.316
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.891.563
|% 9,96
|
|IMASM
|73,40
|18.097.311
|% 9,96
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.404.087
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.836.512.184
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.637.661
|% -9,98
|
|ASELS
|33,86
|8.927.059.206
|% 2,61
|
|THYAO
|74,15
|5.677.290.717
|% -0,20
|
|YKBNK
|7,08
|4.077.360.844
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,28
|4.019.387.478
|% -1,63
|
|ISCTR
|9,16
|3.435.126.885
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.077.360.844
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,05
|2.051.161.999
|% -8,37
|
|ISCTR
|9,16
|3.435.126.885
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,28
|4.019.387.478
|% -1,63
|
|ASELS
|33,86
|8.927.059.206
|% 2,61
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2543
|18,2689
|% 0,22
|
|Euro
|18,2875
|18,3008
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,9533
|21,0584
|% -0,15
|
|Frank
|18,9973
|19,1118
|% 0,65
|
|Riyal
|4,8445
|4,8688
|% 0,17
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-7,97
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-69,00
|
|Tam
|6.700
|6.766
|-26,00
|
|Yarım
|3.265
|3.307
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|-2,82
|