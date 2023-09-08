***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiCaner BİNGÖL/Yönetim Kurulu Başkanı - Mehmet Ali ERGİN/Yönetim Kurulu Başkan VekiliYönetim kurulu başkanının adıCaner BİNGÖLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193433BIST