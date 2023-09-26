***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
26.09.2023 22:14
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
26.09.2023 tarihinde tescil edilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına istinaden alınan yönetim kurulu kararı ile Sayın Caner Bingöl 1 yıllığına yönetim kurulu başkanı, sayın Mehmet Ali Ergin 1 yıllığına yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmıştır. Sayın Caner Bingöl, Sayın Mehmet Ali Ergin ve Sayın Çağakan Yiğit Küçük'ün müştereken şirketi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Caner Bingöl
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197511
BIST
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18:058.242
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -62,57
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.241
En Yüksek
8.390
18:0527,2642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0584
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
18:0528,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0081
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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29,1359
En Düşük
28,7845
18:051.664,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -11,74
|Açılış
|: 1.665,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
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1.689,46
En Düşük
1.663,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOZDE
|32,12
|152.516.726
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|114.590.327
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|87.068.386
|% 10,00
|
|KUVVA
|66,00
|9.175.076
|% 10,00
|
|MAKIM
|58,30
|116.585.901
|% 10,00
|
|MIATK
|711,60
|277.202.655
|% -9,99
|
|SNPAM
|46,76
|4.760.690
|% -9,99
|
|KSTUR
|803,30
|2.618.752
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|111.498.682
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|THYAO
|227,50
|11.387.047.358
|% -2,15
|
|TUPRS
|169,70
|10.760.314.595
|% 2,23
|
|SASA
|50,45
|9.327.827.803
|% 9,91
|
|ISCTR
|24,74
|6.767.444.861
|% -1,67
|
|HEKTS
|25,76
|5.774.782.658
|% 7,96
|
|ZOREN
|5,41
|4.798.454.404
|% 6,71
|
|ALBRK
|4,01
|1.472.177.700
|% -0,50
|
|KATMR
|2,30
|862.589.996
|% -7,26
|
|YKBNK
|17,08
|5.347.122.492
|% -0,12
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2444
|27,2642
|% 0,21
|
|Euro
|28,8182
|28,8508
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,0219
|33,1876
|% -0,32
|
|Frank
|29,6394
|29,8180
|% -0,25
|
|Riyal
|7,2408
|7,2771
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-15,34
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|-11,50
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.043
|11.142
|-56,00
|
|Yarım
|5.538
|5.594
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.797
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|20,01
|20,04
|-0,21
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|0,59
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 78 kaybederek (% -0.03 ) 8, 715
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, ALBRK, KATMR
-
17:59XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 166, 397.00 milyon TL de
-
17:59KATMR
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 460, 137 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 476, 767 adet işlem