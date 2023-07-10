***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.07.2023 16:13
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18267 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169043
BIST
'
18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0406
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0842
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.611,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.611,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|60,50
|39.191.904
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.472.041.287
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.139.241
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.490.876
|% -9,94
|
|YAPRK
|115,20
|73.025.088
|% -5,57
|
|RAYSG
|31,04
|81.114.987
|% -5,54
|
|SEKFK
|16,25
|413.291.332
|% -5,03
|
|ICUGS
|8,17
|21.658.554
|% -3,88
|
|THYAO
|214,60
|8.770.354.529
|% -0,28
|
|ASTOR
|81,25
|8.063.530.580
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.392.583
|% -0,83
|
|ASELS
|61,60
|3.920.829.380
|% 4,32
|
|EREGL
|39,40
|3.623.480.757
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.392.583
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,71
|1.309.525.334
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.165.603.063
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,99
|2.433.591.516
|% 0,23
|
|ADESE
|1,78
|307.871.228
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0679
|26,0781
|% 0,16
|
|Euro
|28,6300
|28,6576
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,3280
|33,4952
|% 0,01
|
|Frank
|29,2401
|29,4162
|% 0,16
|
|Riyal
|6,9283
|6,9630
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-2,74
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.398
|10.618
|-48,00
|
|Yarım
|5.199
|5.334
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.608
|2.667
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,28
|19,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,64
|78,64
|0,17
|