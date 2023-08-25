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***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

25.08.2023 09:07
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 24.08.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19386 sayılı yazısına istinaden   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189491


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 14,19 27.569.931 % 10,00  
PARSN 120,60 272.068.802 % 9,94  
NETAS 53,25 93.567.646 % 9,93  
EGGUB 127,40 90.213.892 % 7,60  
RYSAS 39,42 48.337.583 % 5,34  
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13:03 Alış Satış %  
Dolar 26,3226 26,3281 % 2,15  
Euro 28,4080 28,4941 % 2,32  
Sterlin 33,1065 33,2726 % 2,50  
Frank 29,6561 29,8348 % 2,42  
Riyal 7,0152 7,0504 % 2,66  
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13:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.916 -0,86  
Altın Gr. 1.633 1.634 49,06  
Cumhuriyet 11.227 11.397 140,00  
Tam 11.010 11.097 -4,00  
Yarım 5.522 5.570 -2,00  
Çeyrek 2.752 2.785 -1,00  
Gümüş.Ons 24,14 24,16 0,02  
Gümüş Gr. 20,57 20,59 0,64  
B. Petrol 84,52 84,52 1,16  
Seans Raporu 13:03
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