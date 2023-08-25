***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.08.2023 09:07
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 24.08.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19386 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189491
BIST
'
13:037.453
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -38,53
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.443
En Yüksek
7.585
13:0326,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,5541
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
13:0328,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,6467
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
13:031.625,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 41,19
|Açılış
|: 1.625,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ULAS
|14,19
|27.569.931
|% 10,00
|
|PARSN
|120,60
|272.068.802
|% 9,94
|
|NETAS
|53,25
|93.567.646
|% 9,93
|
|EGGUB
|127,40
|90.213.892
|% 7,60
|
|RYSAS
|39,42
|48.337.583
|% 5,34
|
|EUKYO
|11,17
|8.488.384
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.545.081
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|EGPRO
|134,00
|116.070.397
|% -9,46
|
|PKENT
|156,70
|90.789.025
|% -8,47
|
|DOAS
|289,30
|6.201.815.122
|% 1,51
|
|TTKOM
|26,70
|3.361.660.365
|% 4,46
|
|THYAO
|229,00
|3.053.699.982
|% -0,65
|
|AKBNK
|29,80
|3.006.217.220
|% -2,04
|
|GARAN
|52,85
|2.790.968.885
|% -2,94
|
|YKBNK
|16,50
|2.655.912.899
|% -2,08
|
|ISCTR
|17,69
|2.329.266.701
|% -1,72
|
|TTKOM
|26,70
|3.361.660.365
|% 4,46
|
|SKBNK
|3,98
|421.537.610
|% -2,21
|
|EKGYO
|8,19
|835.675.213
|% -2,62
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3226
|26,3281
|% 2,15
|
|Euro
|28,4080
|28,4941
|% 2,32
|
|Sterlin
|33,1065
|33,2726
|% 2,50
|
|Frank
|29,6561
|29,8348
|% 2,42
|
|Riyal
|7,0152
|7,0504
|% 2,66
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.634
|49,06
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.010
|11.097
|-4,00
|
|Yarım
|5.522
|5.570
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.785
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,59
|0,64
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|1,16
|