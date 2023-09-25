***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.09.2023 16:23
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25.09.2023 tarih ve E-18454353-100.06-20074 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197113
BIST
'
17:048.292
En Düşük
|Değişim
|: 3,15%
|| 253,03
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.292
17:0427,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0699
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0428,8403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0920
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8214
17:041.683,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.683,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:04
|CIMSA
|325,70
|863.445.083
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.975.756
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|140.506.255
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.853.116,50
|2.853.117
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|METUR
|16,42
|53.032.320
|% -8,52
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|EREGL
|46,70
|9.331.271.144
|% 7,90
|
|TUPRS
|164,50
|8.182.174.157
|% 6,75
|
|THYAO
|231,20
|7.819.866.082
|% 2,26
|
|KONTR
|339,00
|5.503.869.648
|% 6,07
|
|ISCTR
|25,28
|5.072.460.365
|% 1,53
|
|ZOREN
|5,06
|1.587.461.452
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,06
|2.321.931.198
|% 1,90
|
|EREGL
|46,70
|9.331.271.144
|% 7,90
|
|ISCTR
|25,28
|5.072.460.365
|% 1,53
|
|SKBNK
|5,91
|1.163.248.654
|% 5,91
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2057
|27,2117
|% 0,26
|
|Euro
|28,8262
|28,8403
|% -0,32
|
|Sterlin
|33,1329
|33,2991
|% 0,04
|
|Frank
|29,7249
|29,9039
|% -0,29
|
|Riyal
|7,2315
|7,2678
|% 0,25
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-6,55
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|3,20
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|4,00
|
|Tam
|11.136
|11.208
|18,00
|
|Yarım
|5.585
|5.627
|9,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.814
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,65
|91,65
|-0,31
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19FORMT
Yüzde 7.53 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 034, 947 adet işlem
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, ALARK, SASA
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 222, 62 artarak (% 3.17 ) 7, 248
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, RAYSG, IHLGM, MIATK, SMRTG, KCAER, CASA, ZEDUR, INTEM, MTRKS
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17:18
REEDR, KRDMD, NUHCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında