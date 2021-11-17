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***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2021 09:57
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     Payın piyasa fiyatının üzerinde nakit girişi sağlayarak Şirketimiz öz kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde  5.000.000 TL (BeşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 Kuruş nominal değerde  1.000.000,00.-TL. (Birmilyon Türk Lirası)  olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 21.000.000,00 TL (Yirmibirmilyon TürkLirası) olacak şekilde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketimiz hakim ortağı Hüseyin Avni METİNKALE'ye satılması suretiyle artıırlmasına,
 
Hüseyin Avni METİNKALE tarafından satın alınacak payların fiyatı konusunda, ortağın Şirkete verdiği Taahhüdü çerçevesinde  Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satıs¸ fiyatından az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.05.2021 tarihinde onaylanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında Borsa'da gerçekleştirdiği Şirket paylarının satışı işlemlerinde, sattığı paylardan elde ettiği net fon tutarına göre hesaplanan bir payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 177,66 TL esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesine ve,
 
Hüseyin Avni METİNKALE'nin verdiği 16.11.2021 tarihli taahhüdü çerçevesinde, iş bu sermaye artırımından elde edeceği payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmamasına,
 
İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli payların, B Grubu imtiyazsız Borsa'da işlem gören nitelikte olmasına,
İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Hüseyin Avni METİNKALE'ye satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurulmasına,
 
İşbu sermaye artırımında Hüseyin Avni METİNKALE'nin, toplam satış tutarı karşılığı sermaye koyma borcunun, 16.000.000 TL (OnaltımilyonTürkLirası)'sının, Hüseyin Avni METİNKALE tarafından nakden verilen sermaye avansından karşılanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978238


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Tam 4.257 4.366 70,23  
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