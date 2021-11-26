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***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.11.2021 17:51
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin tahsisli sermaye artışı başvurusuna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarihli bülteninde de duyurulduğu üreze, talebimiz olumlu karşılanmıştır. Buna istinaden bugün, pay satış fiyatı tespiti talebi ile Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979884


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Gümüş Gr. 9,35 9,36 0,25  
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