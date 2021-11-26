***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 17:51
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tahsisli sermaye artışı başvurusuna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarihli bülteninde de duyurulduğu üreze, talebimiz olumlu karşılanmıştır. Buna istinaden bugün, pay satış fiyatı tespiti talebi ile Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979884
BIST
17:531.776
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -42,77
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
17:5312,4890
En Yüksek
|Değişim
|: 4,08%
|| 0,4892
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
17:5314,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 4,77%
|| 0,6425
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
17:53720,98
En Yüksek
|Değişim
|: 4,44%
|| 30,68
|Açılış
|: 720,98
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ARMDA
|63,25
|5.342.138
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|23.031.151
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|28.191.151
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|137.090.092
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.511.988
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.139.871.209
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|634.146.154
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|71.187.328
|% -9,93
|
|TETMT
|223,70
|9.983.464
|% -9,83
|
|THYAO
|16,91
|3.139.871.209
|% -9,96
|
|GARAN
|11,44
|1.785.983.297
|% -2,56
|
|SASA
|39,38
|1.706.705.633
|% 0,61
|
|SISE
|12,07
|1.461.697.290
|% 1,26
|
|HALKB
|4,89
|1.284.472.537
|% -6,86
|
|YKBNK
|3,20
|1.278.798.290
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,21
|831.264.233
|% 0,00
|
|HALKB
|4,89
|1.284.472.537
|% -6,86
|
|ODAS
|1,55
|288.975.626
|% -4,32
|
|THYAO
|16,91
|3.139.871.209
|% -9,96
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3843
|12,4890
|% 4,08
|
|Euro
|14,0046
|14,1099
|% 4,77
|
|Sterlin
|16,5999
|16,6832
|% 4,14
|
|Frank
|13,4476
|13,5287
|% 5,31
|
|Riyal
|3,3200
|3,3367
|% 4,11
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|11,51
|
|Altın Gr.
|723
|723
|33,05
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,35
|9,36
|0,25
|
|B. Petrol
|76,53
|76,53
|-5,69
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
-
17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
-
17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem