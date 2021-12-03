***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTahsisli sermaye artırımı ile payların satışına ilişkin olarak bugün itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılmış olup, payların satış işleminin 07.12. 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde tamamlanması öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980796BIST