***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 03.02.2022 tarihli ve 2022/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu Taze Kuru Net Gıda Pazarlama Anonim Şirketi'nin ("Taze Kuru Net") 03.02.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan Taze Kuru Net 50.000,00 TL (Ellibin TürkLirası) ödenmiş sermayesinin, 14.950.000,00 TL (OndörtmilyondokuzyüzellibinTürkLirası) nakden karşılanmak suretiyle 15.000.000 TL. (OnbeşmilyonTürkLirası)'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle iştirak edilmesine karar verilmiş olup, toplam sermaye koyma borcumuzun 9.341.700-TL'sı sermaye avansı ödemesinden karşılanmış bakiye taahhüt edilen 5.608.300-TL sermaye artırımının tescilinden itibaren Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda talep edildiğinde 24 ay içerisinde ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999329BIST