***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2022 18:42
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 03.02.2022 tarihli ve 2022/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu Taze Kuru Net Gıda Pazarlama Anonim Şirketi'nin ("Taze Kuru Net") 03.02.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan Taze Kuru Net 50.000,00 TL (Ellibin TürkLirası) ödenmiş sermayesinin, 14.950.000,00 TL (OndörtmilyondokuzyüzellibinTürkLirası) nakden karşılanmak suretiyle 15.000.000 TL. (OnbeşmilyonTürkLirası)'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle iştirak edilmesine karar verilmiş olup, toplam sermaye koyma borcumuzun 9.341.700-TL'sı sermaye avansı ödemesinden karşılanmış bakiye taahhüt edilen 5.608.300-TL sermaye artırımının tescilinden itibaren Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda talep edildiğinde 24 ay içerisinde ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999329
BIST
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791,07
En Düşük
778,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5484
|13,5759
|% 0,05
|
|Euro
|15,5288
|15,5618
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,3679
|18,4600
|% 0,75
|
|Frank
|14,6537
|14,7420
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,66
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,26
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|0,02
|
|B. Petrol
|91,49
|91,49
|0,52
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