***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2023 18:29
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hakim pay sahibi Sn. Hüseyin Avni Metinkale'den Şirketimize gelen bilgiye göre:
Sn. Hüseyin Avni Metinkale'nin? Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") 1.118.203,31 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde sahip olduğu %55,68 oranındaki, toplam 62.264.927 adet payı, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan RePie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu RePie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("GSYF"), ‘Pay Devir Sözleşmesi' kapsamındaki hüküm, şartlar ve mali tablolar uyarınca düzeltme kapsamında nihai bedel olarak belirlenen toplamda 85.045.206,18 Türk Lirası karşılığında satılmış olup kapanış işlemleri bugün (31.08.2023) tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190620
BIST
'
18:057.918
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,80
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.881
En Yüksek
8.006
18:0526,6663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0236
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,5701
18:0529,0172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,1345
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,8778
18:051.666,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.666,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.660,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|6,38
|31.203.601
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|59.597.633
|% 10,00
|
|KRTEK
|29,04
|58.812.897
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,47
|2.842.168
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|4.544.968
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|4.192.076
|% -9,99
|
|KTLEV
|50,25
|448.640.107
|% -9,95
|
|UZERB
|173,70
|2.619.560
|% -9,95
|
|ISBIR
|96,00
|4.795.035
|% -8,05
|
|BRMEN
|4,28
|1.168.024
|% -7,76
|
|ASTOR
|144,00
|11.776.351.593
|% 5,73
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|TUPRS
|141,10
|6.897.501.962
|% -0,77
|
|THYAO
|245,00
|6.120.742.001
|% -1,17
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.008.882.183
|% 0,47
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|YKBNK
|15,90
|3.941.684.602
|% -2,69
|
|PETKM
|20,44
|4.991.473.156
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6618
|26,6734
|% -0,06
|
|Euro
|28,9306
|28,9816
|% -0,58
|
|Sterlin
|33,6616
|33,8304
|% -0,52
|
|Frank
|30,0532
|30,2342
|% -0,65
|
|Riyal
|7,0841
|7,1196
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.948
|11.075
|-83,00
|
|Yarım
|5.491
|5.559
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.737
|2.779
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,96
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|0,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICUGS
Yüzde 4.88 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 816 adet işlem
-
17:58OSTIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 704, 228 adet işlem
-
17:57IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 106 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -0.27 ) 8, 462
-
17:56XU100
Endeks 7, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 133, 280.00 milyon TL de