***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hakim pay sahibi Sn. Hüseyin Avni Metinkale'den Şirketimize gelen bilgiye göre:Sn. Hüseyin Avni Metinkale'nin? Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") 1.118.203,31 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde sahip olduğu %55,68 oranındaki, toplam 62.264.927 adet payı, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Re­Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Re­Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("GSYF"), ‘Pay Devir Sözleşmesi' kapsamındaki hüküm, şartlar ve mali tablolar uyarınca düzeltme kapsamında nihai bedel olarak belirlenen toplamda 85.045.206,18 Türk Lirası karşılığında satılmış olup kapanış işlemleri bugün (31.08.2023) tarihi itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190620BIST