***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2023 19:40
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak hareket eden Hüseyin Avni Metinkale'nin ve Yönetim Kurulu Üyelerinden M. Celaleddin Rumi Gökçek'in istifa ettikleri görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Caner Bingöl'ün Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Ali Ergin'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, olarak atanmalarına karar vermiştir.
İlgili husus İstanbul Ticaret Sicilinde 08.09.2023 (bugün) tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193428
BIST
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18:058.325
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|111,10
|492.660.352
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|10.233.474
|% 10,00
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|BRMEN
|4,40
|1.425.671
|% 10,00
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|KLRHO
|27,72
|149.356.483
|% 10,00
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|GRSEL
|55,00
|158.474.336
|% 10,00
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|UFUK
|80,30
|36.200.145
|% -9,98
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|TUKAS
|11,75
|1.537.667.367
|% -9,96
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|YONGA
|49,04
|6.329.659
|% -9,94
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|BRYAT
|2.318,40
|521.120.754
|% -8,36
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|BRSAN
|713,10
|2.300.044.406
|% -7,62
|
|ENERY
|205,10
|8.965.028.516
|% -0,68
|
|THYAO
|243,30
|7.079.807.971
|% -0,53
|
|KOZAL
|30,92
|5.678.935.377
|% 1,84
|
|ASELS
|43,50
|5.457.983.253
|% 3,57
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
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|ZOREN
|5,09
|3.230.020.859
|% 4,73
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|EKGYO
|9,48
|3.107.247.196
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,52
|1.494.354.993
|% 9,96
|
|GSDHO
|4,83
|1.303.640.702
|% 2,33
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|26,8439
|26,8502
|% 0,18
|
|Euro
|28,7270
|28,7350
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3595
|33,5268
|% 0,07
|
|Frank
|29,9445
|30,1249
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1359
|7,1717
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.920
|1.920
|0,63
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.658
|3,07
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.014
|11.136
|27,00
|
|Yarım
|5.524
|5.589
|13,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.795
|7,00
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|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|-0,00
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|B. Petrol
|90,77
|90,77
|0,85
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