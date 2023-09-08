***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak hareket eden Hüseyin Avni Metinkale'nin ve Yönetim Kurulu Üyelerinden M. Celaleddin Rumi Gökçek'in istifa ettikleri görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Caner Bingöl'ün Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Ali Ergin'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, olarak atanmalarına karar vermiştir.İlgili husus İstanbul Ticaret Sicilinde 08.09.2023 (bugün) tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Saygılarımızla,Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193428BIST