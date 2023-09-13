***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesilerinden Selim İman'ın'in istifa ettiği görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Çağakan Yiğit Küçük'ün Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.İlgili husus İstanbul Ticaret Sicilinde 13.09.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Saygılarımızla,Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194647BIST