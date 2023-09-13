***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2023 19:06
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesilerinden Selim İman'ın'in istifa ettiği görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Çağakan Yiğit Küçük'ün Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
İlgili husus İstanbul Ticaret Sicilinde 13.09.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194647
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|EBEBK
|74,80
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|BRKVY
|50,05
|81.954.385
|% 10,00
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|AYCES
|481,80
|255.179.943
|% 10,00
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|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
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|QNBFB
|183,70
|11.478.495
|% 10,00
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|LINK
|86,85
|188.198.148
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|OFSYM
|77,95
|203.425.417
|% -9,99
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|SNPAM
|37,14
|6.226.558
|% -9,99
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|KZGYO
|39,54
|1.950.128.344
|% -9,97
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|TATEN
|58,85
|635.235.693
|% -9,95
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|SISE
|55,25
|10.356.151.419
|% 1,84
|
|ENKAI
|36,94
|7.958.412.477
|% -3,25
|
|THYAO
|231,70
|5.838.627.565
|% -1,82
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|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EREGL
|43,92
|4.815.453.829
|% -3,68
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|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.694.813.480
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.421.678.643
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.344.073.669
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.458.257.773
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|26,9304
|26,9364
|% 0,35
|
|Euro
|28,9533
|28,9708
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,5742
|33,7426
|% 0,33
|
|Frank
|30,0593
|30,2404
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1588
|7,1947
|% 0,26
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-3,10
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|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|1,03
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|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.003
|11.103
|-54,00
|
|Yarım
|5.518
|5.574
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.787
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|-0,14
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|B. Petrol
|91,84
|91,84
|-0,22
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