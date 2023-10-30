***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2023 17:24
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Ekim 2023 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde aranan lisans koşullarını sağlayan Sn. Ahmet Nur DİNÇ Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211549
BIST
'
18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1082
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2354
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.817,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.816,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2718
|28,2758
|% 0,39
|
|Euro
|30,0077
|30,0293
|% 0,82
|
|Sterlin
|34,2487
|34,4205
|% 0,61
|
|Frank
|31,2165
|31,4046
|% 0,43
|
|Riyal
|7,5121
|7,5498
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|-7,11
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.818
|0,62
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.954
|12.073
|25,00
|
|Yarım
|5.995
|6.062
|13,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.031
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,21
|21,25
|0,28
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|-2,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ONCSM
Yüzde 6.65 oranında artışla 190.90 lira fiyatla işlem gören hissede 877, 299 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 25 artarak (% 0.42 ) 6, 695
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKUR, DOFER, PSDTC, YAPRK, MARKA, VERTU, CRFSA, GLCVY, KENT, TURGG
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
-
17:58
PNLSN, GEREL, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında