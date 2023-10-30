***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Ekim 2023 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde aranan lisans koşullarını sağlayan Sn. Ahmet Nur DİNÇ Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211549BIST