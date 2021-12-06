***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.118.203,31Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKGD00025 59.488,99B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 940.511,01 118.203,31 12,56798 B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.000.000 118.203,310 11,82033Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Hüseyin Avni MetinkaleBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 16.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.11.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarPayın piyasa fiyatının üzerinde nakit girişi sağlayarak Şirketimiz öz kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde 5.000.000 TL (BeşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 Kuruş nominal değerde 1.000.000,00.-TL. (Birmilyon Türk Lirası) olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 21.000.000,00 TL (Yirmibirmilyon TürkLirası) olacak şekilde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketimiz hakim ortağı Hüseyin Avni METİNKALE'ye satılması suretiyle artıırlmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarihli onayına müteakip, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başvuruları da 03.12.2021 tarihinde yapılmıştır.Pay satış işlemlerinin 07.12.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş., Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde tamamlanması öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981204BIST