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***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.12.2021 09:44
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.118.203,31

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKGD00025 59.488,99
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 940.511,01 118.203,31 12,56798 B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.000.000 118.203,310 11,82033

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Hüseyin Avni Metinkale

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.12.2021
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.11.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu 17.12.2021 tarihinde yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984530


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OYLUM 5,51 6.936.555 % 9,98  
TETMT 379,20 13.519.894 % 9,98  
ASUZU 32,44 94.191.076 % 9,97  
GLCVY 12,26 31.502.229 % 9,96  
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Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,90 22,93 0,10  
Gümüş Gr. 8,03 8,04 -0,92  
B. Petrol 76,31 76,31 1,03  
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