***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.11.2021 09:57
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin yönetim kurulu raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978240
BIST
09:551.683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.683
En Düşük
1.683
09:5510,3656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0488
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,4586
En Düşük
10,2960
09:5511,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0371
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8279
En Düşük
11,6569
09:55621,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 7,34
|Açılış
|: 621,06
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler09:55
|BIMAS
|66,35
|524.752.527
|% 1,80
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|SASA
|33,32
|655.015.083
|% 0,00
|
|TCELL
|17,32
|377.803.522
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% 0,00
|
|AKMGY
|38,64
|897.196
|% -0,78
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,67
|7.695.649
|% 0,00
|
|SASA
|33,32
|655.015.083
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3542
|10,3645
|% 0,46
|
|Euro
|11,7085
|11,7205
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,9493
|14,0193
|% 1,04
|
|Frank
|11,1291
|11,1961
|% 0,81
|
|Riyal
|2,7661
|2,7800
|% 0,87
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|4,64
|
|Altın Gr.
|622
|623
|8,82
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,38
|8,39
|0,16
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-0,52
|