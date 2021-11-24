***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.11.2021 18:37
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce 17.11.2021 tarihinde duyurulan sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor, ekteki şekilde güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979510
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0512,2390
En Yüksek
|Değişim
|: -4,44%
|| -0,5683
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
18:0513,7039
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -0,7334
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
18:05701,48
En Yüksek
|Değişim
|: -5,02%
|| -37,07
|Açılış
|: 701,48
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2020
|12,2390
|% -4,44
|
|Euro
|13,6606
|13,7039
|% -5,08
|
|Sterlin
|16,1778
|16,2590
|% -5,45
|
|Frank
|12,9505
|13,0285
|% -5,38
|
|Riyal
|3,2363
|3,2525
|% -5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-6,35
|
|Altın Gr.
|703
|703
|-35,18
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,51
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,25
|9,26
|-0,50
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|0,14
|