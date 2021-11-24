***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce 17.11.2021 tarihinde duyurulan sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor, ekteki şekilde güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979510BIST