***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.tetamat-gida.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ZİNCİR MAĞAZACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 622.649,27 TRY 55,68Diğer 495.554,04 TRY 44,32Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 59488.99 TRY 6 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Karışık 0,01 TRY 1058714.32 TRY 94 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCANER BİNGÖL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 31.08.2023 İcrada Görevli RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilSELİM İMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET ALİ ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 31.08.2023 İcrada Görevli RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilERSİN TARANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCANER BİNGÖL Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu ÜyelikleriMEHMET ALİ ERGİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri