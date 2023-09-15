***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2023 20:47
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CANER BİNGÖL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 31.08.2023 İcrada Görevli RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ÇAĞAKAN YİĞİT KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.09.2021 İcrada Görevli Değil RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 31.08.2023 İcrada Görevli RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ABDURRAHMAN ALP BEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
OSMAN DERELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195502
BIST
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18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0673
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0744
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.669,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.669,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|EMKEL
|35,62
|263.879.494
|% -9,96
|
|ATSYH
|63,00
|10.395.839
|% -9,94
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EREGL
|44,00
|5.552.961.330
|% -0,05
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|SKBNK
|5,63
|1.319.718.037
|% 3,49
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9784
|26,9846
|% 0,24
|
|Euro
|28,7817
|28,7939
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,3126
|33,4797
|% -0,06
|
|Frank
|29,9547
|30,1351
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1716
|7,2076
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|13,35
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.670
|14,44
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.043
|11.156
|23,00
|
|Yarım
|5.539
|5.601
|11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.800
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|20,00
|20,03
|0,40
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, EREGL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TRILC, MARTI, RTALB, MMCAS, OFSYM, DIRIT, SNPAM, ALCAR, OYLUM
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL