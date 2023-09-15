Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2023 20:47
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CANER BİNGÖL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 31.08.2023 İcrada Görevli RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ÇAĞAKAN YİĞİT KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.09.2021 İcrada Görevli Değil RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 31.08.2023 İcrada Görevli RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ABDURRAHMAN ALP BEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
OSMAN DERELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195502


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.962
Değişim :  -1,93% |  -156,77
Açılış :  8.128  
Önceki Kapanış :  8.119  
En Düşük
7.962 En Yüksek
8.139
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 52,80 450.440.781 % 10,00  
TATEN 58,30 503.966.478 % 10,00  
ELITE 43,56 221.890.879 % 10,00  
DIRIT 7,81 1.019.393 % 10,00  
TRILC 15,73 79.079.020 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9784 26,9846 % 0,24  
Euro 28,7817 28,7939 % 0,27  
Sterlin 33,3126 33,4797 % -0,06  
Frank 29,9547 30,1351 % -0,02  
Riyal 7,1716 7,2076 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 13,35  
Altın Gr. 1.669 1.670 14,44  
Cumhuriyet 11.320 11.491 104,00  
Tam 11.043 11.156 23,00  
Yarım 5.539 5.601 11,00  
Çeyrek 2.761 2.800 5,00  
Gümüş.Ons 23,06 23,09 0,42  
Gümüş Gr. 20,00 20,03 0,40  
B. Petrol 94,02 94,02 0,32  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru