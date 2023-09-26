***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26 Eylül 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinadenSeri II, No 17-1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir-Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sayın Abdurrahman Alp BEYAZ ve Sayın Osman DERELİ'nin atanmasına, komite başkanlığına Sayın Abdurrahman Alp BEYAZ'ın ve komite üyeliğine Sayın Osman DERELİ'nin seçilmelerine,-Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sayın Abdurrahman Alp BEYAZ ve Sayın Osman DERELİ'nin atanmasına, komite başkanlığına Sayın Osman DERELİ'nin ve komite üyeliğine Sayın Abdurrahman Alp BEYAZ'ın seçilmelerine,-Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Sayın Abdurrahman Alp BEYAZ ve Sayın Osman DERELİ'nin atanmasına,komite başkanlığına Sayın Abdurrahman Alp BEYAZ'ın ve komite üyeliğine Sayın Osman DERELİ'nin seçilmelerine,-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197510BIST