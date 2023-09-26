***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.09.2023 22:14
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26 Eylül 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden
Seri II, No 17-1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir
-Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sayın Abdurrahman Alp BEYAZ ve Sayın Osman DERELİ'nin atanmasına, komite başkanlığına Sayın Abdurrahman Alp BEYAZ'ın ve komite üyeliğine Sayın Osman DERELİ'nin seçilmelerine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sayın Abdurrahman Alp BEYAZ ve Sayın Osman DERELİ'nin atanmasına, komite başkanlığına Sayın Osman DERELİ'nin ve komite üyeliğine Sayın Abdurrahman Alp BEYAZ'ın seçilmelerine,
-Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Sayın Abdurrahman Alp BEYAZ ve Sayın Osman DERELİ'nin atanmasına,komite başkanlığına Sayın Abdurrahman Alp BEYAZ'ın ve komite üyeliğine Sayın Osman DERELİ'nin seçilmelerine,
-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197510
BIST