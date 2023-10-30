***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Ekim 2023 tarihi itibariyle Sn. Ahmet Nur Dinç'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211551BIST