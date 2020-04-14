***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 11:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 5.450,76 % 0,0017 % 0,0248 % 1.423,5854
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837723
BIST
12:0997.721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.322,70
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.074
En Düşük
97.491
12:096,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
12:097,4074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4322
En Düşük
7,3720
12:09374,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,87
|Açılış
|: 374,87
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|19.762.600
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|36.346.161
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|12.846.025
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|14.200
|% 9,99
|
|YONGA
|10,71
|18.635
|% 9,96
|
|PRZMA
|4,05
|15.271.052
|% -6,90
|
|IHEVA
|2,44
|50.201.716
|% -5,06
|
|MMCAS
|0,79
|5.147
|% -4,82
|
|TDGYO
|2,29
|1.073.496
|% -4,18
|
|GRNYO
|1,54
|11.143.626
|% -3,75
|
|ASELS
|25,72
|566.174.810
|% 3,13
|
|THYAO
|10,56
|499.201.501
|% 3,63
|
|PGSUS
|61,00
|364.317.927
|% 8,93
|
|GSRAY
|2,66
|305.349.883
|% 3,10
|
|GARAN
|8,56
|259.698.748
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,66
|305.349.883
|% 3,10
|
|IEYHO
|0,62
|55.971.918
|% 3,33
|
|CEMAS
|1,07
|72.539.367
|% 3,88
|
|YKBNK
|2,03
|126.169.727
|% 0,50
|
|THYAO
|10,56
|499.201.501
|% 3,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4805
|8,5230
|% 0,50
|
|Frank
|6,9974
|7,0395
|% 0,44
|
|Riyal
|1,7979
|1,8069
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|4,49
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.457
|13,60
|
|Tam
|2.466
|2.529
|14,10
|
|Yarım
|1.199
|1.231
|6,80
|
|Çeyrek
|602
|616
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,45
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|31,40
|31,40
|-0,34
|
Seans Raporu
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12:24CRFSA
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