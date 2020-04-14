***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 11:25
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 17.576,43 % 0,002577 % 0,061726 % 2.395,352
BGC PARTNERS MEN.DEG.A.S. 8.531,72 % 0,05 % 0,029962 % 59,924681
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 4.610 % 0,25 % 0,01619 % 6,4759
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837731
BIST
15:5997.918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.519,38
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:596,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8001
En Düşük
6,7646
15:597,4533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0702
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
15:59378,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 5,16
|Açılış
|: 378,16
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.977
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.967.755
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TAVHL
|21,50
|187.230.969
|% 9,97
|
|IHEVA
|2,32
|133.562.850
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,95
|30.904.196
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,74
|1.433.526.061
|% 5,40
|
|ASELS
|26,26
|1.327.248.146
|% 5,29
|
|GARAN
|8,62
|757.939.414
|% 1,89
|
|PGSUS
|61,25
|646.659.428
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,62
|435.639.496
|% 1,55
|
|GSRAY
|2,62
|435.639.496
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|161.906.537
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|89.158.170
|% 1,67
|
|THYAO
|10,74
|1.433.526.061
|% 5,40
|
|YKBNK
|2,03
|245.785.570
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5248
|8,5675
|% 1,02
|
|Frank
|7,0413
|7,0837
|% 1,07
|
|Riyal
|1,8024
|1,8114
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|16,39
|
|Altın Gr.
|377
|378
|4,51
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|29,60
|
|Tam
|2.482
|2.545
|30,50
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|14,80
|
|Çeyrek
|606
|620
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|15,63
|15,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|31,12
|31,12
|-0,62
|
Seans Raporu
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16:12JANTS
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16:08DERAS
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