***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.07.2020 15:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 8.960,06 % 0,0022 % 0,18616 % 8.478,4357
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.350,4439 % 0,2636 % 0,0488 % 18,5274
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 340,598 % 0,25 % 0,0071 % 2,8307
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858209
BIST
15:05119.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 527,47
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:056,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:057,7918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:05399,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 399,01
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.218.643
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.869.093
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.625.827
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|92.515.570
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.550.969
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.651.438
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|76.803.376
|% -9,93
|
|SNPAM
|8,68
|4.887.048
|% -9,87
|
|MRGYO
|2,45
|18.792.148
|% -8,92
|
|EDIP
|2,49
|24.636.612
|% -7,43
|
|SISE
|6,61
|2.850.302.294
|% 3,77
|
|THYAO
|11,77
|1.399.897.623
|% 4,07
|
|TRKCM
|4,66
|1.067.870.892
|% 8,12
|
|EKGYO
|2,26
|871.576.130
|% -0,88
|
|ODAS
|2,76
|721.205.769
|% 1,85
|
|SISE
|6,61
|2.850.302.294
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,26
|871.576.130
|% -0,88
|
|ODAS
|2,76
|721.205.769
|% 1,85
|
|TRKCM
|4,66
|1.067.870.892
|% 8,12
|
|KRDMD
|3,26
|660.995.803
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6576
|8,7011
|% 0,40
|
|Frank
|7,2910
|7,3349
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-1,68
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.610
|4,80
|
|Tam
|2.666
|2.678
|4,90
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,30
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,04
|
Seans Raporu
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15:18XU100
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