***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.07.2020 15:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (YF)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. 544.309,41 % 0,0014 % 0,1243 % 9.055,5076
ING BANK A.Ş 478,64 % 0,0008 % 0,0001 % 14,161
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858211
BIST
15:36119.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 296,72
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:366,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:367,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:36399,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 399,05
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.414.582
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.879.562
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.729.460
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|10.594.984
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|92.690.769
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.827.806
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.148.706
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.542.373
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,90
|5.137.252
|% -7,58
|
|GLBMD
|5,07
|16.410.078
|% -7,48
|
|SISE
|6,64
|2.952.041.334
|% 4,24
|
|THYAO
|11,75
|1.440.755.627
|% 3,89
|
|TRKCM
|4,68
|1.130.918.785
|% 8,58
|
|EKGYO
|2,26
|936.415.100
|% -0,88
|
|ODAS
|2,74
|921.748.928
|% 1,11
|
|SISE
|6,64
|2.952.041.334
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,26
|936.415.100
|% -0,88
|
|ODAS
|2,74
|921.748.928
|% 1,11
|
|TRKCM
|4,68
|1.130.918.785
|% 8,58
|
|KRDMD
|3,26
|676.489.720
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6592
|8,7026
|% 0,42
|
|Frank
|7,2871
|7,3310
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|1,64
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.610
|5,00
|
|Tam
|2.666
|2.678
|5,10
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,50
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,39
|43,39
|0,09
|